Модна плитка для ванної кімнати у 2022 році – це бежевий і земляний кольори. Такий декор дозволить створити стриманий, спокійний і гармонійний інтер’єр. Ванна кімната може бути практичним простором, в якому можна швидко прийняти душ, але також може перетворитися на затишний притулок, сприятливий для вечірнього відпочинку у ванні.

Актуально Кому не варто купувати дворівневу квартиру: девелопер назвав цікавий нюанс

Ще одним трендом 2022 року є зелені та ботанічні візерунки. Якщо ви зараз у пошуках – обирайте насичений, соковитий зелений колір.

Модним вибором для ванної кімнати у 2022 році стане плитка з рослинними мотивами. Великою популярністю користується плитка для ванної кімнати з мотивом монстери, пальмового листя або бананового дерева. Однак таку плитку можна використовувати тільки за дзеркалом або в душі. Інші стіни у ванній кімнаті слід залишити нейтральними.

Цікавий дизайн / Фото pexels

Елегантний мармур – ще одна модна опція. Така плитка для стін виглядає дуже елегантно та стильно. Матеріал красиво виглядає в класичних або в гламурних ванних кімнатах. Особливою популярністю користується плитка, що імітує білий мармур, оскільки вона освітлює кімнату, робить її чистою і охайною.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Тренди у дизайні / Фото pexels

Для підлоги чудовим вибором стане тепле дерево. Така плитка гарантує простору тепло та затишок.

Чарівний стиль / Фото pexels

У кухні найбільш трендовим стане використання мозаїчної плитки із східними або марокканськими візерунками. Вона додасть простору динаміки та зробить більш привабливими навіть найпростіші меблі.