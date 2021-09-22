Каким шторам не место в вашем доме: дизайнеры назвали 9 антитрендов

Входя в любое помещение, мы подсознательно оцениваем каждую деталь интерьера. И шторы - не исключение. Кроме практической функции оконная занавес вносит в дом важные акценты.

Шторы могут как украсить, так и полностью испортить ваш интерьер. Рассказываем, каким тканям, цветам и размерам не место в вашем доме.

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Комплект штор и покрывала на кровать

Не покупайте шторы в тон другого текстиля / Фото Pinterest

Многие люди, боясь ошибиться с цветами и узорами, идут простой дорогой – заказывают целый комплект текстиля. Но такое решение делает ваше помещение примитивным.

Короткие шторы

Проведите замеры перед покупкой штор / Фото Pinterest

Шторы до пола визуально удлиняют окна и комнату, а "обрезанные" варианты выглядят, как штаны из которых вы выросли. Чтобы подобрать удачный вариант, обязательно проведите замеры от карниза до пола. Шторы могут лежать на полу или располагаться на 0,5 сантиметров выше. Исключение – подъемные шторы, например римские.

Темные шторы

Темные шторы уменьшают комнату / Фото Pinterest

Черные и слишком темные шторы нарушают целостность интерьера. Оконный текстиль будет выглядеть темным пятном, которое визуально сужает комнату.

Цветной тюль в несколько слоев

Наслоения создают лишние акценты / Фото Pinterest

Дополнительные наслоения – это лишь еще одно место накопления пыли. Забудьте об этом решении, если мечтаете о стильной и чистой квартире.

Ламбрекены

Ламбрекены препятствуют проникновению солнца / Фото Pinterest

Ламбрекены не придадут интерьеру изысканности. Единственное, что они сделают – помешают прохождению естественного света.

Шторы, которые перетягивают все внимание на себя

Шторы не должны перетягивать все внимание на себя / Фото Pinterest

Шторы – не лучший элемент текстиля для принтов и насыщенных цветов. Если вы хотите украсить свой интерьер разнообразными формами и тонами, используйте зеркала, картины и фотографии в красивых рамках.

Вывернуты двусторонние шторы

Вывернутые двусторонние шторы – устаревшее решение / Фото Pinterest

Еще один вариант, который выдает дурной вкус владельцев дома. Дизайнеры не устают повторять, что лишние элементы и причудливые формы давно вышли из моды. Прислушайтесь к этим советам и поверните шторы в естественное положение.

Фотопринт на шторах

Не вешайте шторы с принтами / Фото Pinterest

Ни фотообои, ни шторы с рисунком Парижа, Нью-Йорка или океана не приблизят вас к желанным местам.

Органза с блеском

Блестящая органза дешевит интерьер / Фото Pinterest

Это решение, казалось бы, должно придать блеска и свежести вашей гостиной, однако это лишь дешевит интерьер.