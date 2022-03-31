Аренда в городах-миллионниках упала, кое-где квартиры сдают за коммуналку. Правда, чаще всего это квартиры без ремонта и без мебели.

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В то же время сегмент посуточной аренды чувствует себя не очень плохо – люди часто приезжают в столицу на несколько дней, а затем направляются на запад. Еще один важный нюанс состоит в том, что легально купить или продать жилье сейчас невозможно.

Учитывая эти факторы, становится интересно, что будет с недвижимостью после войны.

Цены на жилье после победы: прогнозы экспертов

Эксперты говорят, что делать прогнозы в нынешней ситуации дело неблагодарное. Никто не знает, какие города выживут, а какие будут разрушены.

Мы видим, что из-за эвакуации населения дорожает аренда квартир на западе страны и в Киеве, который используется как перевалочный пункт,

– объясняет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Посуточная аренда, по его словам, пользуется спросом именно из-за неопределенности.

Стоимость недвижимости – еще один сложный вопрос. После войны спрос на жилье со стороны украинцев должен быть значительным по очевидным причинам, тогда как интерес со стороны иностранцев, купивших жилье в Киеве, явно снизится.

Рынок в недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен,

– говорит Родлер.

По его словам, из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя.

После возобновления работы может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе будет дорожать на волне оттока людей,

– говорит эксперт.

После окончания войны также следует ожидать подорожание строительных материалов, которое скажется на стоимости жилья.