Оренда в містах-мільйонниках впала, подекуди квартири здають за комуналку. Щоправда, найчастіше це квартири без ремонту і без меблів.

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Натомість сегмент подобової оренди почувається не дуже погано – люди часто приїжджають до столиці на кілька днів, а потім прямують на захід. Ще один важливий нюанс полягає в тому, що легально купити чи продати житло нині неможливо.

Враховуючи ці фактори стає цікаво, що буде з нерухомістю після війни.

Ціни на житло після перемоги: прогнози експертів

Експерти кажуть, що робити прогнози у нинішній ситуації, справа невдячна. Ніхто не знає, які міста виживуть, а які будуть зруйновані.

Ми бачимо, що через евакуацію населення дорожчає оренда квартир на заході країни та у Києві, який використовують як перевалочний пункт,

– пояснює аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Подобова оренда, за його словами, має попит саме через невизначеність.

Вартість нерухомості – ще одне складне питання. Після війни попит на житло з боку українців має бути значним з очевидних причин, тоді як інтерес із боку іноземців, які купили житло у Києві, явно знизиться.

Ринок у нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться найближчого тижня або двох, то ситуація не повинна сильно зміниться. Але якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін,

– каже Родлер.

За його словами, через непрацюючий реєстр провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.

Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей,

– каже експерт.

Після закінчення війни також варто очікувати на подорожчання будівельних матеріалів, яке позначиться на вартості житла.

На думку Родлера в цих умовах ймовірною є житлова криза, проте залишаються надії на матеріальну допомогу з боку західних партнерів та стимулюючих програм українського уряду, які дозволять закрити житлове питання без серйозних втрат для тих, хто його потребує.