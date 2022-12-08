Главные ошибки при выборе жилья для инвестиций

Несмотря на временную стагнацию на рынке недвижимости Украины, некоторые эксперты прогнозируют оживление спроса с началом весны 2023 года. Кроме того, они надеются, что тогда на рынок вернутся отечественные и зарубежные инвесторы.

Отдельные инвесторы присматриваются к перспективным "квадратам" уже сегодня. Каждый из них пытается учесть актуальные тренды рынка недвижимости. Поэтому ликвидные квартиры, учитывающие все потребности потенциальных покупателей, разлетаются быстро.

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Менее опытные игроки на этом рынке не всегда успевают проанализировать все факторы и часто вкладывают средства в непривлекательные для будущего покупателя варианты. Что же учесть, чтобы не потерять, а заработать – дальше.

Ошибка 1. Инвестировать в старые форматы

Как рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, устаревшие концепция и формат жилья – объективные факторы для отказа потенциальных жителей покупать у вас квартиру.

Она отмечает, что рынок постоянно развивается, а застройщики предлагают форматы жилых комплексов, где есть все необходимое для жизни. Если же купить недвижимость в комплексе старого формата с целью перепродать, то вряд ли такая инвестиция будет удачной.

Ошибка 2. Проигнорировать качество строительства

Виктория Берещак добавляет, что сейчас покупатели учитывают множество факторов перед покупкой жилья. Среди них – материалы, качество выполненных работ, энергоэффективность здания.

Керамоблок керамоблока разница, а керамоблок и газоблок тем более. А сейчас обращают внимание и на то, как выполнены лобби и входные группы, какое лифтовое оборудование. То есть, люди смотрят в целом на то, из чего строят и насколько это не только энергоэффективно, но и износоустойчиво, и привлекательно.

– добавляет Берещак.

Ошибка 3. Выбрать неликвидный район

Третий нюанс – жилье может не продаться, если оно расположено в неразвитом районе с отсутствием нужной инфраструктуры. Такие квартиры могут быть дешевле и на это могут "клюнуть" начинающие инвесторы, однако впоследствии реализовать такое капиталовложение будет проблематично.

Ошибка 4. Инвестиция в ЖК, где не видно динамики строительства

Берещак отмечает, что существуют проблемы с реализацией квартир в продолжающихся строящихся комплексах. Может быть, что вокруг пыль и грязь или же, когда строительство заморожено, из окна виден долгострой.

Однако покупатели готовы это терпеть, если рядом есть постоянно дополняемая инфраструктура, а строительство активно продолжается.

Ошибка 5. Соседство с критической инфраструктурой

Еще один момент касается соседства: ТЭЦ, ТЭС и другой инфраструктуры, являющейся целью россиян для обстрелов. Берещак отметила, что не может прогнозировать, как будут развиваться взгляды покупателей дальше, но сейчас такое жилье продать сложно, потому что срабатывает психологический фактор.

Если вы не хотите попасть в то, что вы купили, а потом не можете продать, я рекомендую смотреть на объективные факторы. То есть выбирать жилье, которое с хорошим расположением, инфраструктурой, наполнением, квартирографией и планировкой прилегающей территории. У вас должна быть не только классная квартира, но и возможность выйти из квартиры, и провести время, не покидая территорию,

– объяснила она.

Если всего этого не будет, то вряд ли найдется покупатель, который с радостью там будет жить.