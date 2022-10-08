Об этом рассказал руководитель практики земля и недвижимость юридической фирмы "Адвинтел" Виталий Каплиенко. Он отметил, какие пять признаков должны насторожить покупателей.

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Слишком привлекательное предложение

Обычно низкая цена – это своеобразная маскировка серьезных проблем, о которых новый владелец может узнать уже после заключения договора купли-продажи. Это могут быть как нюансы с документацией, так и несовершеннолетние дети, прописанные в квартире.

Так что, если цена квартиры на порядок ниже рыночной, следует максимально тщательно проверить всю документацию, состояние самой недвижимости и так далее.

Продажа по доверенности

На практике встречаются ситуации, когда от имени собственника жилья выступает лицо, действующее на основании доверенности. Часто этой схемой пользуются мошенники. Отсутствие собственника при заключении соглашения исключает возможность убедиться в его волеизъявлении и дееспособности и развязывает руки мошенникам, а доверенность часто служит удобным инструментом.

Поэтому эксперт советует обратить внимание на личность представителя владельца квартиры. Обычно по доверенности от имени продавца выступают близкие родственники или риелторы. И эту информацию можно проверить из открытых источников и имеющихся документов.

Бывают также случаи, когда пожилой возраст владельца квартиры не дает ему возможности понять, что он подписывает, и суть такого документа, чем пользуются мошенники.

– рассказывает Каплиенко.

Наличие судебных споров и задолженности владельца

При заключении сделки покупатель должен убедиться, что у владельца квартиры нет долгов, поскольку в таком случае суд может решить, что договор был использован как схема во избежание взыскания имущества должника. При этом документ, как и ваши права на квартиру, признают недействительным.

В случае наличия судебных споров о праве собственности на квартиру, которую вы хотите приобрести, следует понимать, что на момент заключения договора в государственных реестрах может и не содержаться записи о запрещении совершения каких-либо действий по этой квартире, в том числе реализацию.

Однако такой запрет может появиться в любое время, что означает, что покупатель рискует остаться без квартиры и денег.

Квартира, полученная в наследство

Квартиры, полученные в результате вступления в наследство, отпугивают покупателей, поскольку невозможно предусмотреть последствия такой покупки.

Например, через некоторое время могут появиться родственники, имеющие право на долю, указанную в завещании. Не считая того, сам документ часто подделывают.

От недавно унаследованного объекта лучше отказаться, а вот если с момента перехода права собственности на унаследованную квартиру прошло несколько лет, то это уже более прозрачное и прогнозируемое соглашение,

– советует юрист.

В квартире зарегистрированы несовершеннолетние

Особое внимание украинского законодательства обращено на защиту прав несовершеннолетних по отношению к жилью. Продавцы могут придать значение этому вопросу, а покупатель может приобрести квартиру без проверки выписки всех членов семьи.

Если среди владельцев недвижимости есть дети, продать ее можно, только предоставив несовершеннолетнему другую жилую площадь, которая по размеру, состоянию и условиям проживания не будет уступать предыдущей. Для этого требуется разрешение органов опеки и попечительства. Без этого нотариус может отказаться проводить операцию, а если она и состоится, то все равно будет признана недействительной.

Если несовершеннолетний ребенок только прописан в квартире, для его продажи необходимо предоставить ему новое место жительства. Ребенка нельзя снять с места регистрации, не прописав по новому адресу,

– отмечает Каплиенко.

В любом случае при продаже квартиры, к которой имеют отношение несовершеннолетние, необходимо обращаться в орган опеки и попечительства. Такой же порядок действий следует соблюдать и тогда, когда в объекте недвижимости зарегистрированы нетрудоспособные лица.