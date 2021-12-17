В какой европейской столице самая низкая стоимость аренды жилья

По состоянию на 2021 год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в приближенных к центру районах европейских столиц составляет 925 долларов. Однако, если рассматривать каждый город отдельно, ценообразование будет неоднородным.

На отличие цен влияет географическое положение, платежеспособность населения, спрос, уровень жизни и так далее.

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Чтобы определить в какой европейской столице дешевле арендовать жилье, "РБК-Украина" сравнило цены на однокомнатные квартиры.

Рейтинг самых дорогих и дешевых городов в Европе

Владельцы квартир выставляют цены на аренду жилья в зависимости от спроса. Но в каждом городе на стоимость влияют разные факторы, например, экономическое и социальное благополучие, популярность города среди туристов и бизнеса, сезонность. Сейчас прибавился фактор пандемии COVID-19. Как в Украине, так и в Европе идет тенденция роста популярности загородных домов, от этого цена на аренду квартир в центре растет медленно или уходит в минус.

Лондон оказался самым дорогим городом для аренды жилья

Самой дорогой европейской столицей по данным на октябрь 2021 года оказался Лондон, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 2 310 долларов. На втором месте Дублин, где за месяц аренды придется заплатить 1 952 доллара, на третьем – Люксембург со средней стоимостью 1 819 долларов.

Рейтинг самых дешевых столиц возглавил Стамбул

Рейтинг столиц с самым дешевым жильем для аренды возглавляет Стамбул, где за месяц аренды однокомнатной квартиры просят 231 доллар. За ним следует столица Македонии Скопье со стоимостью 285 долларов. Третье место закрепилось за Сараево – здесь аренда обойдется в 296 долларов.

На каком месте Киев

Столица Украины заняла 23-е место в рейтинге из 37 городов.

Жилье в Киеве отнесли к среднему ценовому сегменту – арендные ставки в центре стартуют от 500 долларов. Примерная стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры – 620 долларов.

Самая низкая аренда жилья в Стамбуле / Фото Realty.rbc

Самые комфортные города для аренды жилья

Самыми комфортными в соотношении цена/качество считаются города Восточной Европы, в частности, Прага, где аренда квартиры обойдется в среднем в 809 долларов, а также Таллин – 651 доллар.

Наиболее комфортным городом для проживания считается Вена. До 2020 года столица Австрии возглавляла рейтинг 10 раз (из-за пандемии COVID-19, в 2020 и 2021 году ежегодное исследование качества жизни от Mercer не проводилось). Хотя аренда квартиры в Вене стоит выше среднего – 1044 долларов в месяц.