На відмінність цін впливає географічне положення, платоспроможність населення, попит, рівень життя тощо.

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Щоб визначити в якій європейській столиці найдешевше орендувати житло, "РБК-Україна" порівняло ціни на однокімнатні квартири.

Рейтинг найдорожчих та найдешевших міст у Європі

Власники квартир виставляють ціни на оренду житла в залежності від попиту. Але в кожному місті на вартість впливають різні фактори, наприклад, економічний і соціальний добробут, популярність міста серед туристів і бізнесу, сезонність. Зараз додався фактор пандемії COVID-19. Як в Україні, так і в Європі триває тенденція зростання популярності заміських будинків, від цього ціна на оренду квартир в центрі зростає повільно або йде в мінус.

Лондон виявився найдорожчим містом для оренди житла

Найдорожчою європейською столицею за даними на жовтень 2021 року виявився Лондон, де середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 2 310 доларів. На другому місці Дублін, де за місяць оренди доведеться заплатити 1952 долари, на третьому – Люксембург із середньою вартістю 1819 доларів.

Рейтинг найдешевших столиць очолив Стамбул

Рейтинг столиць з найдешевшим житлом для оренди очолює Стамбул, де за місяць оренди однокімнатної квартири просять 231 долар. За ним йде столиця Македонії Скоп'є з вартістю 285 доларів. Третє місце закріпилося за Сараєво – тут оренда обійдеться у 296 доларів.

На якому місці Київ

Столиця України зайняла 23 місце у рейтингу з 37 міст.

Житло у Києві віднесли до середнього цінового сегмента – орендні ставки в центрі стартують від 500 доларів. Орієнтовна вартість місячної оренди однокімнатної квартири – 620 доларів.

Найнижча оренда житла у Стамбулі / Фото Realty.rbc

Найкомфортніші міста для оренди житла

Найкомфортнішими у співвідношенні ціна/якість вважаються міста Східної Європи, зокрема Прага, де оренда квартири обійдеться в середньому в 809 доларів, а також Таллінн – 651 долар.

Найбільш комфортним містом для проживання вважається Відень. До 2020 року столиця Австрії очолювала рейтинг 10 разів (через пандемію COVID-19, у 2020 та 2021 щорічне дослідження якості життя від Mercer не проводилося). Хоча оренда квартири у Відні коштує вище середнього – 1044 доларів на місяць.