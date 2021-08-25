Вариантов существует много, но выбирать следует, учитывая особенности конкретного помещения. 8 удачных видов отделки назвала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Отделка для ванной: что выбрать

Керамическая плитка

Долговечный материал, который не боится повышенной влажности, перепадов температуры и прост в уходе. Кроме того, он представлен в широком ассортименте, что позволяет выбрать идеальный для себя вариант.

Керамогранит

Этот материал более прочный, чем керамическая плитка. Он может быть антискользящим, что является существенным плюсом при использовании в санузлах. Керамогранит устойчив к ударам и морозу.

Мрамор

Изысканный камень сделает интерьер дорогим и утонченным. Мрамор нуждается в правильном уходе – его нельзя мыть с использованием средств, в которых содержатся кислоты.

Краска

Этот вид отделки, по словам дизайнера интерьера, является самым простым. Для ванной комнаты можно подобрать водостойкий вариант. Однако следует учесть, что визуально керамическая плитка и керамогранит все же смотрятся дороже.

Обои

Существует стереотип, что обои нельзя использовать в ванной комнате. Связано это, конечно же, с повышенной влажностью. Однако сейчас есть влагостойкие обои, которые вполне подойдут для капризного помещения.

Обои можно использовать в ванной в качестве акцента или основной отделки / Фото pinterest

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Микроцемент

Полина Ильяшенко уточнила, что это относительно новый вид отделки, который стремительно врывается в лидеры. Микроцемент устойчив к влаге.

Мозаика

Ее можно использовать как основным видом отделки, так и в качестве акцента. Материал влагостойкий, поэтому может использоваться даже в самых мокрых точках.

Крупноформатный керамогранит

По словам дизайнера интерьера, "современные технологии нанесения изображения на плитку позволяют получить любую картинку и текстуру, которую трудно отличить от натурального материала". Это позволяет крупноформатному керамограниту успешно использоваться в ванной.

Как видите, вариантов отделки очень много, но прежде чем выбрать нужно учесть много нюансов – бюджет, как долго вы хотите чтобы прослужил интерьер, сколько времени хотите уделять уборке, на сколько влажно бывает в вашей ванной комнате,

– резюмировала Полина Ильяшенко.

Текст публикации Полины Ильяшенко:

8 видов отделки для ванной

Керамическая плитка – долговечна, устойчива к повышенной влажности и перепадам температуры, простота в уходе. Огромный выбор, укладку лучше доверить профессионалам.

Керамогранит – отличается от плитки повышенной прочностью, может быть антискользящим, минимальное поглощение влаги, множество вариантов декоров и рисунков, устойчивость к морозу и ударам.

Мрамор – дорогой и изысканный камень, делает интерьер утонченным. Но есть особенности ухода, нельзя мыть химией с содержанием кислот и щелочи. Не дешевый отделочный материал, но натуральный камень стоит своих денег.

Краска – самый простой способ отделки, множество производителей предлагают водостойкую краску. Но назвать этот вид отделки дешевым сложно, некоторые могут быть дороже плитки. Плюс все же по практичности керамогранит и плитка выигрывает.

Обои – неожиданно, но да, можно создать интересную композицию из влагостойких обоев. Все стены возможно и не стоит обклеивать, но сделать акцент в ванной с помощью обоев можно.

Микроцемент – относительно новый вид отделки на нашем рынке, но стремительно врывается в топ отделок именно для ванной. Устойчив к влаге, можно применять даже в точках контакта с водой, гладкий и бесшовный материал.

Мозаика – может выступать как интересный акцент или в роли главного героя. Благодаря своей влагостойкости отлично подойдет для отделки душа или столешницы под умывальником.

Крупноформатный керамогранит – современные технологии нанесения изображения на плитку позволяют получить любую картинку и текстуру, которую трудно отличить от натурального материала, а потому отделка крупноформатной плиткой нередко становится украшением всего помещения. Учитывая размеры этого вида отделки – меньшее количество швов будет плюсом.

Как видите, вариантов отделки очень много, но прежде чем выбрать нужно учесть много нюансов – бюджет, как долго вы хотите чтобы прослужил интерьер, сколько времени хотите уделять уборке, на сколько влажно бывает в вашей ванной комнате.