Три устаревших тенденции в рождественском декоре, о которых уже стоит забыть

Декор, который вы выберете для украшения дома по праздникам, является делом личного вкуса и предпочтений. Однако некоторые тенденции декора действительно устарели, и их не следует использовать, чтобы не испортить общий вид комнат.

К примеру, многим нравятся насыщенные цвета и эксцентричные украшения, но дизайнеры интерьера отмечают, что лучше выбрать нейтральную, более спокойную альтернативу. Так ваш дом будет выглядеть современно и эстетически привлекательно. Вот три главных тенденции в рождественском декоре, которые уже давно устарели.

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Монохромный декор

Приблизительно десяток лет назад настоящим трендом были белые елки с такими же белыми украшениями и светом. То есть весь декор был одного цвета, называемого монохромией. Сейчас эта тенденция уже вообще не популярна. Люди предпочитают зеленые елки с игрушками разных цветов.

"Взрыв цветов и радости, которые приходят в праздничный сезон - развеет однообразие зимы и поможет создать праздничную атмосферу", - дизайнер интерьеров в Нью-Йорке Тайсон Несс.

Белая елка с белыми украшениями – это уже антитренд / Фото Future

Пластиковые игрушки в большом количестве

"Вместо того чтобы украшать дом новыми украшениями из большого количества пластика и упакованными в тот же материал, многие владельцы домов стремятся переделать украшения и даже сделать свои собственные из таких материалов, как дерево, бумага и картон", – рассказала дизайнер Кейт Дакворт.

Пластиковые украшения не только опасны для окружающей среды, но и их внешний вид может сделать ваш общий декор дешевым. Лучше используйте все в меру.

Игрушки из пластмассы уже отошли на второй план / Фото John Lewis and Partners

Традиционные цвета

Хотя многие любят традиционный рождественский декор, но большинство все же предпочитает современный, в нейтральных теплых оттенках. Эксперты по дизайну говорят, что привычные рождественские цвета теперь действительно устаревший тренд.

"Очевидные цвета, такие как красный, белый и зеленый, уже не так популярны, как в прошлые времена", – говорит Кейт Дакворт.

Однако их не следует считать сплошным антитрендом, потому что многие дизайнеры наоборот говорят, что использование красного и зеленого является хорошей тенденцией этого сезона.

Красный декор в рождественской столовой / Фото Future

Какие тенденции в рождественском декоре будут популярны

В 2023 году популярным будет использование: