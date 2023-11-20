В этом году будет столько прекрасных идей и тенденций рождественского декора. К примеру, на передний план выходят ностальгические украшения в традиционном стиле. Известная тенденция "тихая" роскошь также нашла место в праздничном декоре. Посмотрите, какая красота нас ждет этого Рождества.

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Добавьте яркости с помощью сезонных фруктов

"Добавление органических элементов, таких как цитрусовые, в рождественский декор - одна из моих любимых тенденций. Мне нравится оттенок оранжевого цвета на фоне зелени. Праздники – это всегда прекрасное время, чтобы поэкспериментировать и добавить прекрасные штрихи, или клюква, или даже сезонные цветы", – говорит дизайнер Мари Фланиган.

Вы можете приобрести сумки сушеных апельсинов или сделать их самостоятельно. Просто нарежьте фрукты и выложите их на застеленный противень. Положите в духовку за 140 градусов и запекайте около двух часов. Так же можно поступить с яблоками.

Зеленые чулки с сушеными апельсинами / Фото Marie Flanigan Interiors

Экспериментируйте с цветовой гаммой в драгоценных тонах

Драгоценные тона сейчас являются огромным трендом, но по-настоящему особенными они становятся на Рождество. Какие эти цвета называют ценными? Традиционно это насыщенный красный и зеленый цвета, но в этом сезоне также синий и желтый.

Декор рождественского стола в драгоценных тонах / Фото Future

Украшайте в скандинавском стиле

Скандинавский рождественский декор не совсем тренд, ведь он вневременной. Однако в этом году популярность украшений в скандинавском стиле растет еще больше.

Ожидайте увидеть много подсвечников из светлого дерева, органические венки, сдержанные гирлянды из деревянных бусин и зимних ягод.

Живые рождественские венки в коридоре / Фото Future