Всего в октябре в недвижимость столицы было вложено 37,6 миллиона долларов. Активнее всего инвесторы интересовались Шевченковским, Дарницким и Соломенским районами.

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Квартиры стоимостью до 50 тысяч долларов

В октябре доля недвижимости до 50 тысяч долларов составила 13% от общего количества сделок. Это, прежде всего, 1 – 2-комнатные квартиры, расположенные в Днепровском и Дарницком районах Киева.

Самой дешевой квартирой , купленной в октябре, стала 1-комнатная на Харьковском шоссе (Дарницкий район) площадью 30 квадратов за 33 600 долларов.

, купленной в октябре, стала 1-комнатная на Харьковском шоссе (Дарницкий район) площадью 30 квадратов За 44 000 долларов купили 2-комнатную квартиру площадью 45 квадратов на улице М. Донца (Соломенский район).

За 50 000 долларов – была приобретена 2-комнатная квартира площадью 47 квадратов на улице Потапова (Святошинский район).

Жилье стоимостью 50 – 100 тысяч долларов

В октябре доля недвижимости в этом сегменте составила 39% операций. Интересно, что количество сделок между первичным и вторичным рынком распределилось поровну. В этом ценовом сегменте преобладают 2 – 3-комнатные квартиры в Дарницком и Соломенском районах Киева.

За 51 000 долларов купили 2-комнатную квартиру в пригороде: 51 квадрат (с. Софиевская Борщаговка).

60 000 долларов. заплатили за частный дом площадью 270 квадратов в селе Козаровичи (Вышгородский район).

За 100 000 долларов приобрели 2-комнатную квартиру на улице Леси Украинки (Печерский район), площадь объекта – 58 квадратных метров.

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Жилье стоимостью 100 – 250 тысяч долларов

Доля сделок составила 41%. Это в основном 2 – 3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева. 80% спроса пришлось на квартиры в новых домах.

Дом площадью 125 квадратов в селе Новые Петровцы (Вышгородский район) купили за 112 000 долларов.

На улице Урловский (Дарницкий район) купили 2-комнатную квартиру площадью 72 квадрата за 103 000 долларов.

На Днепровской набережной (Днепровский район) приобрели 3-комнатную квартиру площадью 83 квадрата за 150 000 долларов.

На улице Героев Сталинграда (Оболонский район) 3-комнатная квартира площадью 103 квадрата продана за 250 000 долларов.

Жилье стоимостью от 250 тысяч долларов

Самыми дорогими объектами интересовалось всего 7% инвесторов.

На улице Деловой (Голосеевский район) нежилое помещение площадью 120 квадратов приобрели за 470 000 долларов.

Квартиру площадью 91 квадрата в новостройке на улице Джона Маккейна (Печерский район) купили за 260 000 долларов.

Самый дорогой объект, проданный в октябре, – квартира площадью 147 квадратов на Оболонской набережной (Оболонский район) стоимостью 610 000 долларов.

На рынке купли-продажи недвижимости активность покупателей переместилась в ценовые сегменты 50 – 100 и 100 – 250 тысяч долларов, которые в октябре "перехватили" часть сделок из бюджетного сегмента. Наибольший спрос – квартиры в новых домах, – уточнила Елена Биберова, Генеральный директор АН "Благовест".

Напомним, что по состоянию на 1 ноября 2021 года медианная цена квадратного метра квартиры в столичной новостройке составляет 33 000 гривен.