По словам экспертки, по сравнению с 2020 годом, спрос на первичном рынке увеличился почти на 30%, что и стало главной причиной для роста стоимости "квадратов".

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Рост спроса стал возможным благодаря более лояльным условиям приобретения квартиры с помощью ипотеки и рассрочки от застройщиков. Кроме того, на фоне инфляции, граждане охотно вкладывают средства в первичный рынок с целью, как минимум, сохранения собственного состояния.

– подчеркнула Радько.

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Первичный рынок жилья

Радько рассказала, что более 70% спроса на первичном рынке пришлось на одно и двухкомнатные квартиры площадью 36 – 50 квадратных метров.

Стоимость такого жилья в зависимости от локации и стадии строительства на начало декабря составляет 800 – 1200 долларов за квадратный метр.

– отметила экспертка.

В 2021 году, добавляет она, спрос на коттеджи в загородной полосе вырос в среднем на 15%. В этом сегменте рост цен за 11 месяцев достигает около 10%.

"Люди часто продавали квартиры на вторичном рынке и покупали коттеджи, стоимость которых, в зависимости от площади, локации, имеющихся коммуникаций составляет от 30 до 150 тысяч долларов. Наибольшим спросом пользовались дома площадью до 150 квадратных метров с хорошим подъездом, недалеко от городского транспорта в живописных локациях", – добавила Радько.

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Вторичный рынок жилья

В течение года более 50% спроса пришлось на одно- и двухкомнатные квартиры в домах советской застройки стоимостью от 25 тысяч долларов. Более 30% спроса сконцентрировалось вокруг зданий возведенных с 2000-х годов.

Согласно спросу, рост стоимости малогабаритных квартир за 11 месяцев текущего года составил в среднем более 10%. При этом одно-, двухкомнатные дома выросли в цене почти на 15%,

– подчеркнула Радько.

Аренда жилья

В сегменте аренды пиковый период в Ровно пришелся на конец лета – начало осени, когда и были сформированы цены с учетом уровня спроса. По ее словам, предложение квартир на 30% больше спроса, что и сказалось на уровне цен.

"Наибольший спрос (более 40%) наблюдается на квартиры в новостройках с ремонтом и автономным отоплением стоимостью 8 – 10 тысяч гривен в месяц. Бюджетное жилье в старых домах популярно только у 30% арендаторов. А стоимость однокомнатной квартиры без ремонта и качественного оборудования стоит от 4 тысячи гривен в месяц", – рассказала глава Ровенского отделения АФНУ.

Прогнозы на конец года

До конца года, по мнению специалиста, во всех сегментах жилья Ровно особых изменений не предвидится. Следовательно, в начале 2022 года стоимость жилья на первичном, вторичном рынках и в сегменте аренды будет оставаться стабильной.