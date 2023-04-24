Обычно люди акцентируют внимание на дизайне, цвете и конструкции. Однако существуют и определенные правила эксплуатации, в частности, важная сторона открытия дверного полотна.

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В процессе эксплуатации этот критерий будет неизбежно определять многие функциональные особенности. О них подробно рассказывает 24 канал.

Как выбрать сторону открывания дверей

Прежде всего упоминаем нормативы пожарной безопасности и учитываем их при монтаже дверного полотна. В маленьких комнатах, в частности в ванной, туалете, кухне или гардеробе, дверь должна открываться наружу. Это предусмотрено для того, чтобы в экстренной ситуации вы смогли легко покинуть помещение.

Относительно других комнат важно соблюдать одно правило: дверь лучше открывать из меньшего помещения в больше. Это стоит учесть тем, кто хочет получить практическое пространство и не тратить площадь и без того малого помещения. Соблюдать это правило следует и в гардеробе, чтобы экономить место для ваших вещей.

Следовательно, дверь лучше открывать в большую комнату, а в коридоре монтировать в комнату, чтобы они не препятствовали проходу.



Главные правила монтажа дверей / Фото Pexels

Вправо или влево

Здесь технических рекомендаций или правил нет: определить это можно исходя из планировки комнаты. Дизайн имеет значение, поэтому стоит продумать, где будет размещена габаритная мебель, не будет ли она ограничивать амплитуду движения дверей.

Другие альтернативы

Среди широкого ассортимента производители предлагают и более универсальные альтернативы тем, у кого пространство не позволяет монтаж классической модели. Распашные двери встречаются как в современных, так и в более старых дизайнах. Подвижное полотно может открываться внутрь и снаружи.

Иногда пространства для любой двери совсем нет. Если дома достаточно тесно, вы можете воспользоваться межкомнатными раздвижными моделями. Такая конструкция будет несколько дороже, однако вы можете сэкономить дополнительные метры, которые точно обойдутся дороже вашему кошельку.