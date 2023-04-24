Зазвичай люди акцентують на дизайні, кольорі та конструкції. Проте існують і певні правила експлуатації, зокрема важлива сторона відкриття дверного полотна.

Цікаво Кому належить прибудинкова територія: пояснення девелопера

В процесі експлуатації цей критерій буде неминуче визначати чимало функціональних особливостей. Про них детально розповідає 24 канал.

Як обрати сторону відкриття дверей

Перш за все згадуємо нормативи пожежної безпеки і враховуємо їх під час монтажу дверного полотна. У маленьких кімнатах, зокрема у ванні, туалеті, кухні чи гардеробі двері повинні відкриватися назовні. Це передбачено для того, щоб в екстреній ситуації ви змогли легко покинути приміщення.

Щодо інших кімнат, важливо дотримуватись одного правила: двері краще відкривати з меншого приміщення в більше. Це варто взяти до уваги тим, хто хоче отримати практичний простір та не витрачати площу і без того малого приміщення. Дотримуватись цього правила варто і в гардеробі, аби економити місце для ваших речей.

Відтак двері краще відкривати у велику кімнату, а в коридорі монтувати в кімнату, аби вони не перешкоджали проходу.



Головні правила монтажу дверей / Фото Pexels

Вправо чи вліво

Тут технічних рекомендацій чи правил немає: визначити це можна виходячи з планування кімнати. Дизайн має значення, тож варто продумати, де будуть розміщені габаритні меблі, чи не будуть вони обмежувати амплітуду руху дверей.

Інші альтернативи

Серед широкого асортименту виробники пропонують й більш універсальні альтернативи для тих, у кого простір не дозволяє монтаж класичної моделі. Розпашні двері зустрічаються як в сучасних, так і в старіших дизайнах. Рухоме полотно може відкриватись всередину та назовні.

Іноді простору для будь-яких дверей зовсім немає. Якщо вдома досить тісно, можете скористатись міжкімнатними розсувними моделями. Така конструкція буде дещо дорожчою, проте ви можете зекономити додаткові метри, які точно обійдуться дорожче вашому гаманцю.