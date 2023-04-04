Дом с каменной стеной внутри: как выглядит волшебный домик на склоне горы

Этот дом в Юте находится на склоне горы среди невероятной природы. Интерьер дома поражает: стены внутри сделаны из камня.

В этом доме нет нужды украшать стены декоративными камнями. Здесь камни – это и есть стены. Уникальное жилье в каньоне Драй-Форк выставили на продажу за 1,35 миллиона долларов.

Обратите внимание Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

Дом на склоне горы

Главные стены гостиной, под лестницей и за главной ванной комнатой – это природные горные породы,

– говорит агент по листингу Нэнси Бирчелл.

Владельцы "купили землю в этом районе специально для чего-то нетипичного, как этот дом, и разработали план и сделали инженерные работы для этой конкретной цели", – говорит Бирчелл.

Каменные стены в доме / Фото Realtor

Строительство началось в 2018 году, а завершили его в 2021 году. Однако жилье требует еще определенной доработки. Белые стены – это просто грунтовка. Встроенные элементы в шкафу не закончены, обшивка дверей тоже. Площадь недвижимости – около 460 квадратных метров.

Дом имеет четыре спальни, три ванных комнаты и пол с обогревом. Владельцы передадут покупателям снегоочистительную технику, чтобы сделать близлежащие дороги проездными зимой. Но Бирчелл говорит, что это место больше ориентировано на другое время года.