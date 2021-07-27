В Канаде владельцу приказали снести дом за миллионы долларов: вспыхнул скандал

В городе Гатино (Квебек, Канада) владельцу приказали снести свой роскошный дом. Он расположен на берегу озера.

От мужчины потребовали убрать особняк за 3 миллиона долларов (81 миллион гривен). Причиной стала давняя ошибка властей.

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Что произошло

Верховный суд Квебека постановил, что Патрик Молла должен демонтировать свой особняк за 3 миллиона долларов. Объект был построен в 2013 году после того, как мужчина получил разрешение на строительство. После переезда семьи в новый дом, городские власти предъявили мужчине претензии в том, что здание нарушает правила планировки улиц Гатино.

Дом был построен в 2013 году / Фото Pinterest

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Что показала экспертиза

В рамках разбирательств была проведена экспертиза. Она показала, что ошибку допустил чиновник, который утвердил проект объекта недвижимости. Из-за него дом разместили в семи метрах от проезжей части, тогда как по закону расстояние от дороги должно составлять не менее 15 метров.

В свою очередь Патрик Молла подал встречный иск на администрацию. Он требует возместить ему 3,6 миллиона долларов (97 миллионов гривен) на строительство, ущерб репутации и прочие неудобства, которые были доставлены его семье из-за ошибки чиновника.