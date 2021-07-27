В этом вопросе наиболее востребованы 4 локации. Какие и сколько стоит там квартира в аренду – читайте далее.
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Востребованные локации для посуточной аренды жилья в Киеве
Маркетплейс посуточной аренды Apartila совместно с порталом Meget провели исследование и определили самые перспективные локации в Киеве для посуточной аренды жилья. Это – 4 столичных микрорайона:
- Оболонь.
- Позняки.
- Троещина.
- Центр города.
Посуточная аренда жилья в Киеве пользуется спросом / Фото Pixabay
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Какие цены в популярных микрорайонах
- Оболонь – самый северный спальный микрорайон Киева. Он известен красивой набережной. Арендовать квартиру здесь можно от 400 до 4 тысяч гривен в сутки.
- Позняки – спальный микрорайон в Дарницком районе Киева. Ближайшие станции метро – "Позняки" и "Осокорки". Аренда квартиры на сутки обойдется в 500 – 2,5 тысячи гривен.
- Троещина – один из самых доступных микрорайонов по ценам на жилье. Снять жилье на сутки можно за 500 – 1,3 тысячи гривен.
- Центр. В эту локацию попадает Крещатик и прилегающая к нему территория. Цены на жилье здесь высокие, поэтому и аренду дешевой назвать нельзя. Посуточно снять квартиру здесь можно по цене от 500 до 4 тысяч гривен.