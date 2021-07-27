В этом вопросе наиболее востребованы 4 локации. Какие и сколько стоит там квартира в аренду – читайте далее.

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Востребованные локации для посуточной аренды жилья в Киеве

Маркетплейс посуточной аренды Apartila совместно с порталом Meget провели исследование и определили самые перспективные локации в Киеве для посуточной аренды жилья. Это – 4 столичных микрорайона:

Оболонь.

Позняки.

Троещина.

Центр города.

Посуточная аренда жилья в Киеве пользуется спросом / Фото Pixabay

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Какие цены в популярных микрорайонах