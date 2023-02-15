Запрет продавать жилье иностранцам обернется для Канады неожиданными последствиями

Канадские девелоперы утверждают, что запрет продавать недвижимость иностранным покупателям, инициированный премьер-министром Канады Джастином Трюдо, усложняет строительство нового жилья.

Из-за строгих ограничений на иностранное участие в рынке недвижимости, запрет, который вступила в силу 1 января 2023 года, препятствует ряду компаний покупать земли под строительство. Это усложняет правительству Трюдо реализацию первоначального плана, нацеленного на разрешение жилищного кризиса в стране.

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Юристы не обнаружили "лазейки", которые позволяют покупать землю иностранным компаниям

Согласно анализу, проведенному канадской юридической фирмой Robins Appleby, закон определяет, что запрет распространяется не только на завершенные объекты недвижимости, но и на землю в больших населенных пунктах, где нет помещений, однако предусмотрены зоны для жилищного использования. При этом под статус иностранцев подпадает любая корпорация, содержащая более 3% иностранной собственности.

Некоторые застройщики в Торонто уже отменили планы по покупке земли и отказались продолжать работу, опасаясь, что они нарушат закон.

Поскольку в Канаде действуют многие иностранные девелоперы и местные компании часто объединяются с ними для привлечения инвестиций или реализации конкретных проектов, представители отрасли считают, что закон фактически заморозил широкий спектр их деятельности.

3% – это абсурдный уровень. Это делает невозможным покупку земли под застройку иностранцами. Это просто ограничит предложение на рынке,

– сказал юрист по недвижимости Леор Маргулис.

Представители Ассоциации строительной индустрии сообщили федеральному правительству о своих опасениях.

Напомним, в апреле 2022 года правительство Трюдо анонсировало, что с 2023 года иностранцы не смогут покупать жилье в Канаде. Решение должно стать частью широкомасштабного пакета мер по сдерживанию одних из самых высоких цен на жилье в мире.

Центральным элементом плана было обещание удвоить темпы строительства до 400 тысяч объектов 10 лет. Однако нынешняя ситуация может существенно замедлить реализацию задуманного.