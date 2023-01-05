Согласно данным портала Numbeo, средняя цена квадратного метра в квартирах, расположенных в центральных районах, выросла до 8 893 канадских долларов (6585 долларов США). Это в 11 раз больше среднего дохода после налогов.

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Почему канадские власти приняли решение о запрете продажи жилья иностранцам

Согласно последним данным, граждане других стран составляют менее 6% домовладельцев в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, где, по статистике, самые высокие цены на жилье. Таким образом, запретив продажу жилищного фонда гостям страны, власти планируют подкорректировать стоимость квадратных метров.

Цены на жилье в Канаде в 2022 году превышали цены в 2013 году на 48%. В то же время, средний годовой доход канадского домохозяйства растет не так быстро. По последней информации, с 2015 по 2020 год он вырос всего на 9,8%. Это делает канадский рынок жилья одним из самых дорогих в мире.

Министр жилищного строительства Канады Ахмед Гуссейн заявил, что запрет направлен на то, чтобы сделать выход на рынок недвижимости более сложным для инвесторов, рассматривающих недвижимость не как жилье, а как возможность вложить деньги.

Этим законом мы хотим добиться того, чтобы владельцами жилья были канадцы – во благо всех живущих в этой стране,

– заявил он.

Штраф за нарушение запрета составит 10 тысяч канадских долларов (или около 7 300 долларов США). В то же время, в запрете нашлись противники, которые говорят, что его последствия могут оказаться непредсказуемыми для рынка недвижимости.

В конце декабря, за 11 дней до вступления в силу запрета, канадское правительство объявило, что в законе будут исключения, в частности, для:

студентов из-за границы, которые находятся в стране не менее пяти лет,

беженцев,

владельцев разрешения на работу в Канаде.

Напомним. Беженцы из Украины, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, которая запустилась из-за полномасштабной российско-украинской войны, смогут получить статус постоянного жителя страны.