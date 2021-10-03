Канье Уэст купил холостяцкую квартиру в Бельгии: что известно о европейской недвижимости

Американский рэпер и продюсер продолжает скупать элитную недвижимость. Однако осенняя сделка исполнителя вышла за пределы США.

Сразу после того, как Канье купил дом за 57 миллионов долларов в Малибу, стало известно, что 22-кратный обладатель премии "Грэмми" готовится к еще одной сделки. На этот раз – в Бельгии.

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Где находится квартира

Как передают инсайдерские источники, Канье Уэст купил дом в Вейнегеме – пригороде Антверпена. Об этом стало известно после того, как певец обратился за помощью по обустройству кухни в новом доме к бельгийскому дизайнеру Акселю Вервордту. Именно последний реконструировал дом в Лос-Анджелесе, где Канье жил со своими детьми и бывшей женой Ким Кардашьян.

Представитель Вервордта не подтвердил информацию, однако отметил, что Канье и Аксель действительно работают над несколькими новыми проектами.

Один из домов, спроектированных Андо / Фото Pinterest

Напомним, что в прошлом месяце Уэст заплатил 57 миллионов долларов за элегантный пляжный дом в Малибу с видом на Тихий океан. Спроектированный японским архитектором Андо, трехэтажный дом является хрестоматийным примером минимализма с большим количеством естественного света.