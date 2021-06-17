Канье Уэст перебрался в новый особняк из-за романа с Ириной Шейк: как выглядит звездный дом

Американский рэпер Канье Уэст переехал в новый дом в Лос-Анджелесе. Это произошло после начала романа с известной моделью Ириной Шейк.

Нынешнее жилище музыкант ранее использовал для своей воскресной службы. Как выглядит новый дом рэпера – смотрите далее.

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Что известно о доме Канье Уэста

Закрытое ранчо рэпер купил в 2018 году. В доме есть 4 спальни, гостиная с роскошным камином, гардеробная, кухня и ванная комната со СПА. На территории имения много зеленых насаждений. Также есть два гостевых дома, гараж на 4 автомобиля и мастерская.

Канье Уэст переехал в новый дом после начала отношений с Ириной Шейк / Фото rieltor

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Как выглядит холостяцкий дом Канье Уэста / Фото The Sun, rieltor.com: