Новая недвижимость появится на участке, где расположены заброшенные гаражи. Какими будут жилые объекты – читайте далее.

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Как возникла идея

В Бристоле одной из самых глобальных проблем считается нехватка доступного жилья. Власти хотят решить ее с помощью реконструкции и благоустройства старых кварталов, которые находятся в непригодном состоянии. В городе насчитали порядка 2 тысяч старых пустующих гаражей. На их месте мэрия Бристоля решила построить компактные объекты недвижимости. Проектом занялась одна из крупнейших в Европе архитектурных компаний BDP.

Проект реализуют в Бристоле / Фото The Guardian

Размещение привлекательных и тщательно спроектированных домов на заброшенных местах не только поможет городу с жильем, но и принесет новую энергию и жизнь, оживит районы,

– отметили представители компании.

В Бристоле появятся микродома / Фото Pixabay

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Как будут строить микродома в Бристоле

Двухэтажные микродома будут собирать на отдельной площадке. После этого их доставят к нужному месту. В объектах недвижимости предусмотрена современная планировка, большие окна и солнечные батареи. Вокруг зданий благоустроят территорию и оживят ее зелеными растениями.

Первый микродом появится к северу от центра города. Всего там хотят разместить 10 объектов.

По словам мэра Бристоля Марвина Риса, доступную недвижимость будут сдавать в аренду.

Доступную недвижимость хотят сдавать в аренду / Фото Pixabay