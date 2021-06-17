Новая недвижимость появится на участке, где расположены заброшенные гаражи. Какими будут жилые объекты – читайте далее.
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Как возникла идея
В Бристоле одной из самых глобальных проблем считается нехватка доступного жилья. Власти хотят решить ее с помощью реконструкции и благоустройства старых кварталов, которые находятся в непригодном состоянии. В городе насчитали порядка 2 тысяч старых пустующих гаражей. На их месте мэрия Бристоля решила построить компактные объекты недвижимости. Проектом занялась одна из крупнейших в Европе архитектурных компаний BDP.
Проект реализуют в Бристоле / Фото The Guardian
Размещение привлекательных и тщательно спроектированных домов на заброшенных местах не только поможет городу с жильем, но и принесет новую энергию и жизнь, оживит районы,
– отметили представители компании.
В Бристоле появятся микродома / Фото Pixabay
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Как будут строить микродома в Бристоле
Двухэтажные микродома будут собирать на отдельной площадке. После этого их доставят к нужному месту. В объектах недвижимости предусмотрена современная планировка, большие окна и солнечные батареи. Вокруг зданий благоустроят территорию и оживят ее зелеными растениями.
Первый микродом появится к северу от центра города. Всего там хотят разместить 10 объектов.
Доступную недвижимость хотят сдавать в аренду / Фото Pixabay