Канье Вест приобрел недвижимость напротив дома Ким Кардашьян: что известно

После громкого развода с Ким Кардашьян, Канье Вест решил приобрести дом за 4,5 миллиона долларов. Купленная недвижимость рэпера расположена напротив дома, где он раньше жил вместе с семьей.

Как сообщает New York Post, ровно 2 месяца назад Ким Кардашьян официально переписала дом, в котором они жили с Канье Вестом на свое имя.

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Что известно о новой недвижимости Канье Веста

Канье Вест приобрел недвижимость напротив дома Ким Кардашьян / Фото New York Post

Похоже, рэпер так отчаянно хотел скромный дом с 5 спальнями, что даже переплатил за него. Согласно документам, Канье заключил сделку за 4,5 миллиона долларов – на 421 тысячу долларов больше стартовой цены дома.

В последний раз это жилье продавалось 67 лет назад. Тогда цена на него составила около 4,079 миллиона долларов.



Канье Вест приобрел недвижимость напротив дома Ким Кардашьян / Фото New York Post

Инсайдерские источники сообщают, что рэпер решил купить приближенный дом из-за необходимости проводить больше времени со своими детьми.

Пока что Вест не переехал в новый дом. Издание сообщает, что вскоре он займется ремонтом здания.



Перед заселением Канье, в здании проведут ремонт / Realtor

Скромный дом площадью 335 квадратных метров включает винтажную мебель, гостиную с камином и бассейн. Также на территории есть конное ранчо.

Как выглядит новый дом Канье Веста / Фото Realtor

Известно, что покупка состоялась после того, как Вест выставил на продажу ранчо в Вайоминге за 11 миллионов долларов.