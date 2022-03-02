Карта городов Европы, где украинцы могут получить бесплатное жилье

Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Европе. В списке можно просмотреть полный перечень городов, где готовы усилить граждан Украины.

Карту создал директор Института "Польша будущего" Мацей Кавецкий. Кроме того, он стал одним из разработчиков платформы, на которой польские программисты и ИТ-фирмы могут предлагать бесплатную помощь украинцам.

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Что известно об инициативе

Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, собрав координаты людей, готовых помочь гражданам Украины. Временно переселенные лица, вынужденные покинуть страну из-за военного нападения России, могут получить помощь, найдя удобную локацию на сайте. Ознакомившись с доступными вариантами жилья, следует заполнить эту форму.

Иностранцев и украинских работников, желающих приобщиться к инициативе, просят заполнить форму.

Ознакомиться с доступными локациями на карте:

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