Маклеры предлагают британцами стать владельцами "самого низкого дома в Соединенном королевстве". Этот домик может стать очень уютным загородным коттеджем, но новым владельцам придется очень тщательно взвесить все "за" и "против".

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Первое, что привлекает внимание в этой особой недвижимости – крошечная высота. Два метра от пола до потолка – это далеко не то, на что рассчитываешь, тратя 70 тысяч фунтов. Впрочем, если есть деньги и усовершенствование пространства, то это историческое здание, которому уже более 250 лет, можно превратить в довольно уютное гнездышко.

Домик нуждается в капитальном ремонте / Фото Jam Press/Clive Emson Auctioneer

Внутри уже есть кухня, веранда, гостиная, душевая и спальня. Снаружи есть небольшой дворик, вымощенный брусчаткой. Если инвестировать в ремонт, то можно получить очень уютный уголок на уикенд, который имеет особую историю.

Маклеры также шутят, что уборка здесь никогда не будет забирать более 30 минут, поэтому если кто-то не слишком любит домашние хлопоты – этот дом просто создан для него.