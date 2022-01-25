Киев и дальше будет страдать от активной застройки: есть ли альтернатива

Киев страдает от активной застройки, которая рождает пробки и уничтожает историческую архитектуру. Эксперты рассказывают, что подобные процессы будут продолжаться еще несколько лет.

С 2010 года в Киеве было построено 14 миллионов квадратных метров жилья. Еще 80 новых жилых комплексов планируется сдать в эксплуатацию в течение 2022 года.

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Сколько жилья в Киеве

В столице проживает около 3,7 миллиона человек, свидетельствуют данные электронной переписи 2020 года (по данным Госстата – 2,9 миллиона). На них приходится около 1 миллиона квартир, которые есть в столице. Согласно данным ЛУН, за последний год в столице Украины появилось еще 57 ЖК.

Спрос на них есть. За последний год в Киеве было продано 27 300 новых квартир, которые строились в последние годы. Это на 7% больше, чем в 2020 году.

В дальнейшем планируют застраивать заброшенные промышленные территории

Потенциально привлекательные участки для девелопмента все еще есть, например, промышленные территории, которые можно было бы ревитализировать,

– отмечает директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Таких участков в Киеве не менее 1400 гектаров.



Вероятное расположение будущих ЖК / Фото M4U

Строительство и продажа квартир на них принесет застройщикам более 445 миллиардов гривен дохода. Земли хватит на годы вперед. Уже сейчас в Киеве есть объекты, которые будут открываться только к 2025 году, свидетельствуют данные ЛУН.