В Киеве разоблачили квартирную аферу на миллионы: что известно
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве мошенники провернули незаконную сделку с двумя квартирами. Злоумышленники подделали документы о праве собственности на жилье.
Впоследствии недвижимость была передана в ипотеку. Что сейчас с этим жильем – рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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Что случилось
В 2018 году на основании поддельных свидетельств о праве собственности на 2 квартиры общей площадью 228 квадратных метров в Государственный реестр прав было внесено сведения, согласно которым квартиры на праве собственности зарегистрированы по подставными лицами и впоследствии были переданы в ипотеку,
– отметили в прокуратуре.
В Киеве жилье стоимостью почти 7 миллионов гривен вернули государству / Фото Pixabay
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Что сейчас с жильем
Прокуратура требовала отменить записи о регистрации права собственности и признать недействительными договоры ипотеки.
Днепровский районный суд Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры: сейчас жилье стоимостью почти 7 миллионов гривен вернули в государственную собственность.