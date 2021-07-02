В Киеве разоблачили квартирную аферу на миллионы: что известно

В Киеве мошенники провернули незаконную сделку с двумя квартирами. Злоумышленники подделали документы о праве собственности на жилье.

Впоследствии недвижимость была передана в ипотеку. Что сейчас с этим жильем – рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Интересно Как выгодно купить квартиру в Украине: назван простой способ

Что случилось

В 2018 году на основании поддельных свидетельств о праве собственности на 2 квартиры общей площадью 228 квадратных метров в Государственный реестр прав было внесено сведения, согласно которым квартиры на праве собственности зарегистрированы по подставными лицами и впоследствии были переданы в ипотеку,

– отметили в прокуратуре.

Ранее указанное жилье приобрело Министерство финансов Украины и передало для служебных нужд Министерству иностранных дел и Государственной фискальной службе Украины.

В Киеве жилье стоимостью почти 7 миллионов гривен вернули государству / Фото Pixabay

Важно Жилье подорожает в 2 раза: чем чреват налог на продажу квартир в новостройках

Что сейчас с жильем

Прокуратура требовала отменить записи о регистрации права собственности и признать недействительными договоры ипотеки.

Днепровский районный суд Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры: сейчас жилье стоимостью почти 7 миллионов гривен вернули в государственную собственность.