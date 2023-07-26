Риелторы говорят, что уникальное здание могло бы приносить значительный доход. Счастливый новый владелец этого замечательного особняка может рассчитывать на ориентировочную годовую прибыль в размере 1,5 миллиона долларов с чистыми затратами примерно в 1 миллион долларов.

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Кинодом во Флориде

Двадцать спален оформлены в стиле разных фильмов: классических, современных, детских и фэнтези.

Одна из спален сделана в стиле "Мир Юрского периода", а другая потрясающая – в стиле культового классического "Рокки".

"Спальня Мерлин Монро" / Фото Realtor

Само здание имеет площадь более 1300 тысяч квадратных метров. В закрытом комплексе также есть боулинг, крытый баскетбольная площадка, игровые комнаты и бассейн в курортном стиле.

Дом киноманов не был бы совершен без собственного кинотеатра. Это идеальное место для семейных посиделок.



Домашний кинотеатр / Фото Realtor

Комплекс действительно роскошный, потому здесь могут останавливаться даже голливудские звезды. Большая обеденная зона комфортно вмещает 37 гостей. Зона гостиной оснащена несколькими светодиодными видеостенами, чтобы наслаждаться любимым фильмом, спортивным событием или телешоу.