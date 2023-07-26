Рієлтори кажуть, що унікальний будинок міг би приносити значний дохід. Щасливий новий власник цього чудового особняка може розраховувати на орієнтовний річний прибуток у розмірі 1,5 мільйона доларів із чистими витратами приблизно в 1 мільйон доларів.

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Кінобудинок у Флориді

Двадцять спалень оформлені у стилі різних фільмів: класичних, сучасних, дитячих і фентезі.

Одна зі спалень зроблена в стилі "Світ Юрського періоду", а інша приголомшлива – у стилі культового класичного "Роккі".

"Спальня Мерлін Монро" / Фото Realtor

Сам будинок має площу понад 1300 тисяч квадратних метрів. У закритому комплексі також є боулінг, критий баскетбольний майданчик, ігрові кімнати та басейн у курортному стилі.

Дім кіноманів не був би довершеним без власного кінотеатру. Це ідеальне місце для сімейних посиденьок.



Домашній кінотеатр / Фото Realtor

Комплекс справді розкішний, тому тут можуть зупинятися навіть голлівудські зірки. Велика обідня зона комфортно вміщує 37 гостей. Зона вітальні оснащена кількома світлодіодними відеостінами, щоб насолоджуватися улюбленим фільмом, спортивною подією чи телешоу.