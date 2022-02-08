Когда форма впечатляет: в Лондоне построили небоскреб, завернутый в геометрический экзоскелет

В лондонском районе Кенери-Уорф возвели новый 225-метровый небоскреб. Архитекторы придали постройке удивительную форму, которая сразу стала ее визитной карточкой.

Район Кэнэри-Уорф – это деловой квартал в восточной части Лондона. Новое здание на берегу Темзы отлично вписалось в стиль местности. Небоскреб спроектировала известная британская архитектурная студия Horden Cherry Lee.

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Жилой небоскреб возведен в форме ромба и завернутый в ромбовидный экзоскелет, который придает сооружению особую структуру.

Невероятное сооружение / Фото dezeen

Наряду с добавлением визуального интереса к экстерьеру здания структурный экзоскелет был создан для того, чтобы позволить 58-этажной башне предстать непосредственно над тоннелем линии метрополитена.

Изысканный стиль / Фото dezeen

Мы знали, что конструкция должна быть относительно легкой, и мы также должны были найти способ перенести погрузку здания на ограниченные места вокруг тоннелей,

– отметил главный архитектор проекта.

Потрясающие детали / Фото dezeen

По словам студии, если бы небоскреб был спроектирован с более традиционной конструкцией, где большинство весов здания и ветровой нагрузки поддерживалось центральным ядром, он должен был бы быть на 30 процентов меньше.

Среди особых удобств – общие столовые / Фото dezeen

Конструкция полностью покрыта серебристым алюминием, чтобы придать зданию четкую идентичность.

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Из многих апартаментов открывается вид на Темзу / Фото dezeen

Площадь постройки составляет более 70 тысяч квадратных метров. Здесь разместили 636 квартир. Это здание является самым высоким проектом для сдачи в аренду, когда-либо завершенных в Великобритании.

Небоскреб построен в коммерческом районе города / Фото dezeen

К услугам гостей и жителей есть тренажерный зал с видом на Темзу, а также место для отдыха и детские игровые площадки.