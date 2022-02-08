Когда форма впечатляет: в Лондоне построили небоскреб, завернутый в геометрический экзоскелет
Источник:dezeen
В лондонском районе Кенери-Уорф возвели новый 225-метровый небоскреб. Архитекторы придали постройке удивительную форму, которая сразу стала ее визитной карточкой.
Район Кэнэри-Уорф – это деловой квартал в восточной части Лондона. Новое здание на берегу Темзы отлично вписалось в стиль местности. Небоскреб спроектировала известная британская архитектурная студия Horden Cherry Lee.
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Жилой небоскреб возведен в форме ромба и завернутый в ромбовидный экзоскелет, который придает сооружению особую структуру.
Наряду с добавлением визуального интереса к экстерьеру здания структурный экзоскелет был создан для того, чтобы позволить 58-этажной башне предстать непосредственно над тоннелем линии метрополитена.
Мы знали, что конструкция должна быть относительно легкой, и мы также должны были найти способ перенести погрузку здания на ограниченные места вокруг тоннелей,
– отметил главный архитектор проекта.
По словам студии, если бы небоскреб был спроектирован с более традиционной конструкцией, где большинство весов здания и ветровой нагрузки поддерживалось центральным ядром, он должен был бы быть на 30 процентов меньше.
Конструкция полностью покрыта серебристым алюминием, чтобы придать зданию четкую идентичность.Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЭЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.
Площадь постройки составляет более 70 тысяч квадратных метров. Здесь разместили 636 квартир. Это здание является самым высоким проектом для сдачи в аренду, когда-либо завершенных в Великобритании.
К услугам гостей и жителей есть тренажерный зал с видом на Темзу, а также место для отдыха и детские игровые площадки.