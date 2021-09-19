Когда ремонт – не выход: как быстро и недорого обновить интерьер арендованного жилья

Может ли быть по-домашнему уютной квартира, которую обустраивали не вы? Скорее всего, нет. Но опытные дизайнеры знают, как исправить все неудобства, связанные с интерьером арендованного жилья.

Делимся методами, которые помогут персонализировать пространство, и скрыть недостатки арендованной квартиры. Все это – бюджетно и просто.

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Обновите текстиль

Начните обновление с замены текстиля / Фото Pinterest

Текстиль – это фон любого помещения. Новые шторы, яркий цвет подушек и уютные пледы способны быстро изменить настроение вашего помещения. Кроме того, красивый текстиль – бюджетный способ замаскировать недостатки обработки и дефекты мебели.

Расставьте акценты

Используйте акцентный декор / Фото Pinterest

Если в арендованной квартире стены неприглядного нейтрального цвета, вы сможете "разбавить" их яркими акцентами. Разноцветные рамки для фото, акцентный пуф, оригинальный светильник или иной нестандартный декор быстро помогут освежить интерьер.

Обновите ковер

Ковры помогают зонировать помещение / Фото Pinterest

Изменение напольного покрытия поможет зонировать комнату и вдохнуть в нее новую жизнь. Во-первых, такое решение скроет пол, полная замена которого является длинным и проблематичным процессом, во-вторых, именно ковер отвечает за тепло и уют, что особенно ценно в холодное время года.

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Обновите фасад мебели

Если вы не можете выбросить мебель владельцев квартиры, попробуйте добиться разрешения на замену обивки или, как компромисс, – используйте натяжные чехлы. Это повысит опрятность вашего дома.

Используйте обои для небольших помещений

Используйте обои в санузле / Фото Pinterest

В маленьких помещениях, таких как ванная комната, можно использовать обои. Для этого нужно выбрать самоклеящийся вариант, который можно мыть. Такие обои легко крепятся и быстро демонтируются, а широкий выбор принтов поможет подобрать привлекательный вариант, который замаскирует трещины на стенах.

Экспериментируйте со светом

Используйте несколько источников света / Фото Pinterest

Хорошо продуманные сценарии освещения быстро персонализируют комнату под ваши нужды. Дополнительные источники света помогут разделить комнаты на отдельные зоны для работы и отдыха, подсветить удачные элементы и скрыть то, что вам не нравится.

Измените матрас

Не готовы покупать новую кровать? Тогда инвестируйте в хороший матрас, который вы всегда сможете забрать с собой в новую квартиру.