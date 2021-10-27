Когда требуется разрешение на расширение оконных рам в доме: объяснение эксперта

Большинство строительных работ, осуществляемых на фасаде и охватывающих конструктивные элементы здания, нуждаются в согласовании с Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА.

Перед началом работ следует обратиться за получением градостроительных условий и ограничений. Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

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Чтобы произвести расширение оконных без обращения за согласованием, Юрий Таций рекомендует не вмешиваться в конструкцию дома:

Расширить оконные рамы можно, не вмешиваясь в конструкцию дома. Это возможно, если, например, увеличивать проем, не вмешиваясь в конструктивные элементы. В таком случае работы могут производиться без согласования со стороны городских властей. Сужение оконного проема тем более не требует никаких согласований.

Зачем расширять окна

Увеличение оконного проема обеспечит дом большим количеством света.

Замена окон может стать удачным решением не только с точки зрения визуального облика, но и для усиления энергоэффективности здания.

Правильное размещение окон с учетом сторон света, солнечного потока и освещения, а также обеспечение соответствующего размера окон создает ряд преимуществ. Во-первых, это организация гармоничного пространства внутри и снаружи дома. Во-вторых, важное условие здоровой жизни его обитателей. А в третьих, это мощное решение для энергоэффективности здания, ведь окно может служить еще и источником дополнительного обогрева, – добавил Юрий Таций.

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Как увеличить оконный проем

Панельный дом. Обычно в этих конструкциях наружная стена несущая, поэтому для увеличения отверстия придется затратить много средств. В частности, на металлоконструкции, с помощью которых по периметру со временем усилят будущее окно.

Высотки с монолитными стенами. Наружная стена этих построек обычно не требует дополнительного укрепления, поскольку не является несущей.

Кирпичная кладка. Основное внимание следует обратить на перемычку – бетонную балку, расположенную над окном. Она заменяется соответствующей по ширине – из того же материала или на металлическую. Для этого используют швеллер или другую сварную конструкцию соответствующего размера. После этого – забирают лишний кирпич.