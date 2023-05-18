При декорировании правильное число может изменяться в зависимости от целого ряда факторов, таких как размер комнаты, выбранное вами произведение искусства и общий вид и стиль, которые вы пытаетесь создать. Однако есть несколько полезных правил от дизайнеров, которые вас все-таки помогут определиться с количеством картин.

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Всегда учитывайте размер стены

Масштабы в дизайне интерьера очень важны. И размер стены, которую вы хотите украсить, может оказать большое влияние на произведение искусства, которое вы выберете для пространства.

«Количество картин, которые нужно повесить на стену, может изменяться в зависимости от размера стены и общего дизайна комнаты. Важно учитывать масштаб стены и размер произведений искусства, которые вы хотите выставить. на маленькой стене может казаться беспорядочной, поэтому очень важно учитывать пропорции настенного декора относительно размера стены", – говорит дизайнер интерьера Аманда Шилдс.

Декорируйте в нечетном количестве

Многие считают, что стилизация предметов в нечетном количестве или использование "правила трех" делает декор более гармоничным и привлекательным.

Как говорит Аманда Шилдс, "одно эмпирическое правило состоит в том, чтобы стремиться к нечетному количеству пердметов, например, трех или пяти, поскольку это может создать более сбалансированный и визуально интересный дисплей".

Поэкспериментируйте с разным количеством картин на стене. Посмотрите, какая комбинация будет лучше всего выглядеть.

Существует ли идеальное число

"Когда вы решаете, сколько картин нужно повесить на стену, всегда нужно учитывать много переменных. Насколько высоки потолки? Какова длина стены? Это переходное пространство, как коридор? Или центр комнаты? Насколько большие рисунки?", – говорят дизайнеры интерьера Триш. Найт и Николь Варга.

Помните, что нет конкретной цифры, которая лучше подойдет – в конце концов, каждый дом разный. Однако соблюдение общих правил от дизайнеров точно поможет вам организовать пространство изысканно и со вкусом.