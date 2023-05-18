Під час декорування правильне число може змінюватися залежно від цілого ряду факторів, таких як розмір кімнати, вибраний вами твір мистецтва та загальний вигляд і стиль, які ви намагаєтеся створити. Однак є кілька корисних правил від дизайнерів, які вас все ж допоможуть визначитися з кількістю картин.

Зверніть увагу Інвестиції в комерційну нерухомість: які ризики потрібно враховувати в сьогоднішніх реаліях

Завжди враховуйте розмір стіни

Масштаби в дизайні інтер'єру дуже важливі. І розмір стіни, яку ви хочете прикрасити, може мати великий вплив на твір мистецтва, який ви виберете для простору.

"Кількість картин, які потрібно повісити на стіну, може змінюватися залежно від розміру стіни та загального дизайну кімнати. Важливо враховувати масштаб стіни та розмір творів мистецтва, які ви хочете виставити. Маленький витвір мистецтва на великій стіні може виглядати втраченим, тоді як колекція маленьких творів на маленькій стіні може здаватися безладною. Тому дуже важливо враховувати пропорції настінного декору щодо розміру стіни", каже дизайнер інтер'єру Аманда Шилдс.

Декоруйте в непарній кількості

Багато людей вважають, що стилізація предметів у непарній кількості або використання "правила трьох" робить декор більш гармонійним та привабливим.

Як каже Аманда Шилдс, "одне емпіричне правило полягає в тому, щоб прагнути до непарної кількості предметів, наприклад трьох або п'яти, оскільки це може створити більш збалансований і візуально цікавий дисплей".

Поекспериментуйте з різною кількістю картин на стіні. Подивіться, яка комбінація матиме найкращий вигляд.

Чи існує ідеальне число

"Коли ви вирішуєте, скільки картин треба повісити на стіну, завжди потрібно враховувати багато змінних. Наскільки високі стелі? Яка довжина стіни? Це перехідний простір, як коридор? Або центр кімнати? Наскільки великі малюнки?", – кажуть дизайнери інтер’єру Тріш Найт і Ніколь Варга.

Пам'ятайте, що немає конкретної цифри, яка найкраще підійде – зрештою, кожен дім різний. Однак дотримання загальних правил від дизайнерів точно допоможуть вам організувати простір вишукано та зі смаком.