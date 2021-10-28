Количество проданных объектов выросло на 7%: какую недвижимость покупают чаще всего

В третьем квартале 2021 года на вторичном и первичном рынке недвижимости зафиксировано 95 146 проданных объектов. Об этом сообщает портал The Page со ссылкой на ежеквартальный отчет Министерства юстиции Украины

Сравнивая ситуацию на рынке со вторым кварталом этого же года, когда количество проданных объектов составляло 85 388, эксперты говорят о росте на 7 – 8%. Детальнее о том, как распределился спрос – в нашем материале.

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Государственные нотариусы Украины в третьем квартале совершили 10 044 заверенных соглашений с недвижимостью, частные – 131 607. Отметим, что в этом периоде уменьшилось количество сделок с землей: их количество сократилось с 87 544 до 79 019 участков.

По словам аналитика консалтинговой компании "SV Development" Сергея Костецкого, в последние месяцы объем рынка купли-продажи на рынке недвижимости действительно растет. Важно и то, что положительная динамика наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке.

Люди в основном покупают недвижимость либо для себя, либо с целью сдачи в аренду. Вторичный и первичный рынок по объему продаж растут с примерно одинаковыми темпами – ориентировочно по 2 тысячи сделок ежемесячно по Киеву. Но на рынке квартир по состоянию на сегодняшний день предложения гораздо больше, – подчеркнул эксперт.

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Какую недвижимость покупают активнее

Львиную долю сделок составляют продажи в сегменте экономкласса – квартиры стоимостью до 60 тысяч долларов.

Квартиры от 150 тысяч долларов и выше составляют всего 6 – 7% от всех продаж. Но учитывая, что активность этого сегмента обычно снижается в последние 3 месяца года, подобная ситуация была прогнозируемой.