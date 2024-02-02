На сколько выросли продажи квартир и домов в Украине в 2023 году

Государственные и частные нотариусы засвидетельствовали, что в течение прошлого года в Украине возросло количество договоров купли-продажи жилья. Их общая сумма составляет 172 628 договоров.

Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. Количество договоров ипотеки также выросло, но уже вдвое. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции.

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В 2023 году выросло количество сделок по купле-продаже и ипотеке

В прошлом году в Украине заключили 172 628 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. Однако еще годом ранее, в 2022-м это количество составляло 100 710. Рост за год составляет около 71%.

Также в 2023 году нотариусы удостоверили 231 881 договор купли-продажи земельных участков. Это почти на 74% больше, чем в первый год войны.

Что касается статистики об ипотеке, то в прошлом году украинцы заключили 15 918 договоров, из них 10 775 – квартир и жилых домов, 1 127 – земельных участков. Между тем в 2022 году было зарегистрировано всего лишь 8 933 договоров ипотеки. Поэтому общий показатель роста по сравнению с предыдущим годом составляет 78%.

Что влияет на спрос

Повышенный или пониженный спрос на жилье является отражением ситуации с безопасностью. Во время войны покупатели могут откладывать покупку из-за обстрелов, страх повреждения недвижимости и повторения блэкаутов.

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости считает, что это формирует тенденцию "отложенного спроса". Ситуация меняется весной, если в январе и феврале люди наблюдают определенное затишье.

"Люди любят покупать квартиры весной. Этот отложенный спрос может поднять цены в пределах 10%", – прогнозирует специалист.

Кроме того, на спрос влияют изменения в финансировании и расширении госпрограмм. Хорошим примером будет "єОселя", ведь в этом году по программе планируют выдать около 12 000 ипотек.