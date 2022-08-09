Об этом рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко. Он отметил, что, как и до полномасштабной войны, больше всего предложений сегодня в Киеве, Львове и Днепре.

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Регионы-лидеры по количеству предложений

Больше свободных помещений в Киевской области: в июне на OLX предлагали почти 21 тысячу объявлений, что в 2 раза больше, чем было в марте. Также в десятку регионов с большим количеством предложений для коммерческой аренды вошли Одесская и Харьковская. Среди западных областей самый разный выбор в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.



В каких регионах больше всего предложений / Фото OLX Недвижимость

Самые популярные города среди арендаторов

В июне наиболее популярными регионами стали Львовская и Одесская области, аналогичная картина была в довоенном январе. Именно в этих областях поисковики чаще всего отзывались на одно объявление о свободной коммерческой площади. Также в тройку лидеров во июне вошла Житомирщина.

В марте предприниматели чаще всего искали квадратные метры для работы на Западе Украины. В этот период поисковики активно отзывались на объявления в Закарпатской и Черновицкой областях. Также в тройку вошла Винницкая область, поскольку часть Киевщины в то время была оккупирована.

Ассортимент

Если вы ищете офис для своего бизнеса, то имеете самый высокий шанс быстро найти выгодный вариант, поскольку этого типа коммерческой недвижимости в течение 4 месяцев войны было больше среди арендодателей.

У нас на платформе количество объявлений об аренде офиса до войны и сейчас в 2 раза превышает количество помещений под магазин или салон,

– отмечает Сыроватко.



Самые популярные типы коммерческой недвижимости / Фото OLX Недвижимость

Да и в общем-то сейчас благоприятное время, чтобы найти хорошее помещение. Сравнивая довоенный февраль и июнь, предложений сдать в аренду любую коммерческую недвижимость стало больше. Наиболее ощутимо добавилось объявлений по аренде складов и помещений промышленного назначения (+42% и +40% соответственно), и СТО — их количество на рынке увеличилось на 29%.

Что касается спроса от самого бизнеса, то наибольшее среднее количество отзывов на одно объявление об аренде автомойки, кафе, СТО, шиномонтаже и фермерском хозяйстве.

Какие помещения выгоднее всего арендовать

Если сравнивать цены на самые популярные типы коммерческой недвижимости, то больше придется отдать за аренду ресторана, кафе или бара – более 37 тысяч гривен по состоянию на июнь.



Средняя стоимость коммерческих объектов в аренду / Фото OLX Недвижимость.

При этом выгоднее всего сейчас арендовать офис, МАФ, магазин/салон или торговую точку на рынке. Среднемесячная стоимость этих типов недвижимости в июне была в диапазоне 6 – 7 тысяч гривен. Так, по сравнению с довоенным периодом арендовать МАФ в июне стоило на 39% дешевле, чем в начале февраля, а среднемесячная плата за помещение под магазин или салон снизилась на 26%.