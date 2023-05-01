Кухня и ванная в шкафу: загляните в эту маленькую квартиру-студию, котороя поражает дизайном

Квартира-студия расположена в элитном лондонском районе Пимлико. В доме есть очень интересный и компактный шкаф с ванной и кухней.

Аренда маленькой квартиры-студии стоит потрясающих 1 300 фунтов в месяц. Она расположена неподалеку от станции метро Pimlico.

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Ванная и кухня в шкафу

В доме есть спальня с диваном-кроватью у стены и деревянной тумбой на расстоянии вытянутой руки. Напротив расположен шкаф-купе с зеркалом, но то, что есть позади, вас шокирует

В квартире есть диван-кровать / Фото Right Move

Если вы отодвигаете дверь вправо, вас "встретит" крошечная ванная комната с унитазом, раковиной и душем. Маневрируя зеркалом налево, вы увидите скромную кухню.

Ванная комната / Фото Right Move

Вам может показаться, что в спальне негде повесить одежду, но в шкафу есть несколько полок к тому же. В квартире также есть частная терраса с двумя лавками и растениями. В объявлении квартиру описывают как "недавно отремонтированную" со свежим ковровым покрытием.

Частная терраса / Фото Right Move