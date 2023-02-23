Верховная Рада поддержала закон о компенсации за разрушенное жилье: какой алгоритм действий

Российские оккупанты разрушили многие дома мирных украинцев. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий компенсацию за разрушение жилья. Что нужно делать, чтобы получить деньги – читайте в материале.

Верховная Рада приняла закон №7198, предусматривающий создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации. За решение проголосовали 275 депутатов.

Читайте также Стены, что согревают: на какие новостройки обратить внимание, чтобы сэкономить на отоплении

Что предусматривает закон

Компенсацию можно получить только за то имущество, которое было повреждено или разрушено после 24 февраля 2022 года. Закон будет действовать три года с момента отмены военного положения на территории, где находится объект. Он также не касается объектов, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированных территориях.

Компенсация предусмотрена только за уничтоженную или разрушенную жилую недвижимость. "Живых денег" не будет: предлагают исключительно восстановление за счет строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них. Владельцы уничтоженных квартир получат специальный сертификат, которым государство гарантирует финансирование приобретения жилья за определенную сумму.

Право на компенсацию будут иметь физические лица, являющиеся гражданами Украины и владельцами разрушенных или поврежденных объектов. Такого права не имеют подсанкционные лица и их потомки.

Использовать сертификат можно будет в течение 5 лет со дня получения. Размер компенсации отсутствует. У владельцев частных домов будет выбор: получить денежную компенсацию или сертификат на приобретение квартиры.

Если сумма в сертификате больше суммы приобретенного жилья, то недополученную часть компенсацию будут платить только с тех денег, которые удастся получить от России в качестве возмещения.

Рассматривать заявления будут специальные комиссии, создаваемые исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Закон №7198: о чем нужно знать