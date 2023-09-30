Идеи коричневой гостиной: 5 лучших способов использовать этот теплый цвет
Источник:Homes & Gardens
Коричневый цвет был популярен как в моде, так и в мире дизайна в 70-х и 90-х. Сейчас о нем немного забыли, но зря. Это прекрасный нейтральный цвет с ноткой тепла и уюта, которые так нужны в гостиной.
Когда дело касается покраски гостиной, коричневый, вероятно, не входит в ваш список желаемых цветов. Но пора переосмыслить этот забытый оттенок, поскольку он подходит почти для любого стиля дизайна.
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Коричневый – отличный цвет для гостиной. В этом сезоне мы возвращаемся к простым, сдержанным палитрам. Это идеальный выбор этой осенью.