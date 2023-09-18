Этот тренд обожают все: посмотрите на 5 дизайнов коридора в стиле "тихая роскошь"

"Тихая роскошь" приобретает все большую популярность в мире моды и дизайна интерьеров. Это стало новым способом создания минимализма – мягкого, теплого и к тому же роскошного.

"Тихая роскошь для меня – это спокойствие вне времени, легкость и безмятежность. Пространство выглядит собранным, текстурированным и с игрой нейтральных тонов. Ради развлечения, можно добавить один яркий цвет и какую-то неожиданную деталь", – рассказывает дизайнер Джастин МакФи из Macfee Design.

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Дизайнеры поделились пятью вариантами ремонта или обновления коридора в стиле "тихая роскошь". Посмотрите – и они точно вдохновят вас на что-нибудь новое.

Коридор в нейтральных тонах с настольной лампой

Используйте настольные лампы с мягким освещением / Фото Julie Soefer

Используйте минималистский подход

Минимальное количество мебели и декора / Фото Julie Soefer

Сделайте акцент на небольшом столе посреди коридора

Большая прихожая с центральным столом / Фото Julie Soefer

Выбирайте светлый пол

Минималистский коридор с паркетным полом из светлой древесины / Фото Future PLC

Создайте уют с помощью коврика

Молочная прихожая с черной арочной дверью и шахматным ковриком / Фото Future