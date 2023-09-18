Этот тренд обожают все: посмотрите на 5 дизайнов коридора в стиле "тихая роскошь"
Источник:Homes & Gardens
"Тихая роскошь" приобретает все большую популярность в мире моды и дизайна интерьеров. Это стало новым способом создания минимализма – мягкого, теплого и к тому же роскошного.
"Тихая роскошь для меня – это спокойствие вне времени, легкость и безмятежность. Пространство выглядит собранным, текстурированным и с игрой нейтральных тонов. Ради развлечения, можно добавить один яркий цвет и какую-то неожиданную деталь", – рассказывает дизайнер Джастин МакФи из Macfee Design.
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Дизайнеры поделились пятью вариантами ремонта или обновления коридора в стиле "тихая роскошь". Посмотрите – и они точно вдохновят вас на что-нибудь новое.
Коридор в нейтральных тонах с настольной лампой