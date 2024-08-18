Здесь жила дочь королевы: блогер показал заброшенный дом, за которым скрывается настоящая роскошь

Молодой исследователь урбанистики Кайл Урбекс регулярно документирует заброшенные локации. На этот раз он поделился фотографиями невероятного таунхауса, на который, к сожалению, повлияло время.

Интересно, что когда-то там останавливалась дочь королевы Виктории. Принцесса Луиза, герцогиня Аргайльская, временно жила в доме за счет мэрии.

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Величие дома чувствуется по сей день

Роскошный, а теперь заброшенный дом, расположен в Ноттингеме. Когда-то его специально обустраивали для принцессы Луизы.

На фотографиях видно, что дом во многих местах просто разрушается. Но величие и удивительная архитектура, включая винтовую лестницу, сохранились.



Винтовая лестница / Фото Media Drum Images

Жилье построили примерно в XVI веке. До приезда принцессы Луизы его не раз обновляли и даже перестраивали.

Дочь королевы Виктории поселилась там в 1887 году. Она была искусным скульптором и художником, и несколько ее работ сохранились до наших дней. Очевидно, именно поэтому своим пристанищем она выбрала настоящее архитектурное чудо.



Старинный зал с высоким потолком / Фото Media Drum Images

В 1922 году здание переоборудовали на офисы Совета графства, а в 1930 году к нему запретили возводить пристройки.

Сейчас дом продают. Он появился на рынке еще 10 лет назад, то есть в 2014-м.