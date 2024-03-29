Экстерьер замка действительно невероятный, но слишком простой интерьер портит о нем впечатление. "Скажем, вы хотите жить в замке, но средневековая мебель вам не нравится", – пытаются объяснить такое сочетание местные риэлторы. К слову, цена вопроса – 1,2 миллиона долларов

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Слишком простой внутри

Последний раз величественный замок переходил из рук в руки в 2007 году за 405 тысяч долларов. Построили его еще в 1989 году, и в то время он был роскошным также и внутри. Однако со временем кто-то из владельцев решил осовременить интерьер. Единственный след, который остался от оригинального дизайна, – это винтовая лестница.

Замок вмещает три спальни, одна из которых имеет частную веранду, и три ванные комнаты, а также обновленную кухню, гостиную и атмосферную библиотеку. С веранды видно невероятную природу лесов.

Интерьер, как в обычном доме / Фото Virtuance

"Дикая природа там красивая, ходит много оленей. У вас будет своя земля, покой, деревья и виды", – отметила агент по продажам.

Замок расположен на площади 2,8 гектара в конной зоне с легким доступом к городу. Это идеальное место как для уединенного отдыха, так и для спокойного проживания.