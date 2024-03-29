Екстер'єр замку справді неймовірний, але надто простий інтер'єр псує про нього враження. "Скажімо, ви хочете жити в замку, але середньовічні меблі вам не до вподоби", – намагаються пояснити таке поєднання місцеві рієлтори. До слова, ціна питання – 1,2 мільйона доларів

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Занадто простий всередині

Останній раз величний замок переходив з рук у руки в 2007 році за 405 тисяч доларів. Збудували його ще в 1989 році, і на той час він був розкішним також і всередині. Проте з часом хтось із власників вирішив осучаснити інтер'єр. Єдиний слід, який залишився від оригінального дизайну, – це гвинтові сходи.

Замок вміщує три спальні, одна з яких має приватну веранду, та три ванні кімнати, а також оновлену кухню, вітальню і атмосферну бібліотеку. З веранди видно неймовірну природу лісів.

Інтер'єр, як у звичайному будинку / Фото Virtuance

"Дика природа там красива, ходить багато оленів. У вас буде своя земля, спокій, дерева і краєвиди", – зазначила агентка з продажу.

Замок розташований на площі 2,8 гектара в кінній зоні з легким доступом до міста. Це ідеальне місце як для усамітненого відпочинку, так і для спокійного проживання.