Как в космосе: это помещение в форме инопланетной тарелки поразило всех
Источник:Realtor
В пустыне Юты продают небольшой комплекс отдыха в инопланетном стиле. Если зайти внутрь, то создается впечатление, будто вы попадаете в мир иной.
Этот комплекс на инопланетную тематику состоит из трех объектов, которые сейчас сдаются в аренду отдыхающим. Его продают за 1,7 миллиона долларов.
Обратите внимание Льготная ипотека под 7%: сколько придется платить за собственную квартиру в разных городах Украины
Отдых в "космической тарелке"
Владельцем необычной недвижимости является агент по листингу Кендалл Клементс, который и занимается продажей комплекса. Его брат – строитель, и Кендалл вместе с ним рисовал на салфетках то, что, по их мнению, было бы крутой идеей для дома отдыха.
Сразу так никто и не угадает, что внутри / Фото Realtor
Результат – три отдельных домика для аренды, Все они разного размера на космическую тематику. Но наиболее увлекательна инопланетная тарелка, потому что она на все 100% выполнена так, как хотели брать.
Там есть симулятор полета и то, что называется "вентиляционными трубками", которые на самом деле являются "петляющими" по конструкции веселыми горками. И что самое главное: они созданы для детей и взрослых.
Двухъярусная комната создана для еще большей творческой игры, а места для сна оформлены в виде футуристических криогенных контейнеров. И даже притворные пришельцы в сидящих рядом гигантских пробирках имеют особую историю.
"Двое пришельцев в криогенных трубах – это реверанс моему брату и мне", – объясняет Клементс.
Космическая тарелка внутри / Фото Realtor
В общей сложности комплекс вмещает 23 спальных места. На дворе есть бассейн, соединенный с морской водой и гидромассажная ванна.
Имение площадью примерно 3 гектара расположено очень близко к национальному парку Сион и примерно в 112 километрах от Большого каньона.