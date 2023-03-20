Уютный "коттедж кузнецов": это место идеально для тех, кто любит тишину
Источник:realestate
В прибрежном городе на полуострове Флерье расположен маленький "коттедж кузнецов". Это уютный исторический домик, вокруг которого царит тишина и покой.
"Коттедж кузнецов" построили еще в 1860 году. Он хорошо сохранился благодаря обновлениям нынешних владельцев. Они использовали домик в качестве отдыха для отдыха.
Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввело в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года
Какой интерьер в доме
Это хорошо обустроенная историческая собственность, которой более 160 лет и которая находится в отличном месте,
– сказал агент по продажам Джереми Парсонс.
В главной гостиной есть камин и царит невероятная уютная атмосфера. Она ведет в спальню и отдельную обеденную зону.
Хотя этот коттедж имеет только одну спальню, он достаточно просторный. В задней части дома есть большая веранда, где можно организовать ужин и наблюдать за природой.
Светлые помещения с деревянной мебелью / Фото Realestate
Коттедж расположен недалеко от пляжа – ехать к нему несколько минут. Это помещение станет отличным местом отдыха для пары. Стоимость недвижимости – около 550 000 долларов США.