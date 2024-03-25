Площадь дома составляет всего 44 квадратных метра, поэтому владельцам пришлось творчески подойти к способам экономии места. Свой креатив они решили проявить на кухне.

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Лестница на второй этаж установлена на столе

Дело в том, что новым владельцам придется вставать на кухонный стол, чтобы подняться наверх. Лестница, которая ведет туда, "проходит" сквозь поверхность. Сбоку хозяева установили поручень, который будет помогать подниматься безопасно.

Кухня-гостиная открытой планировки / Фото Jam Press

На первом этаже расположена гостиная открытой планировки, обеденная зона и кухня. А "креативная лестница" ведет к большой спальне с двухместной кроватью и ванной комнатой с душевой кабиной и отдельной ванной.

В объявлении его описывают так: "Этот валлийский каменный коттедж со средней террасой расположен в тихом жилом месте в нескольких минутах ходьбы от центра деревни. Отремонтирован по очень высоким стандартам, есть современная кухня".



Лестница "проходит" сквозь стол / Фото Jam Press

О странной лестнице автор объявления написал шутя так: "Это сочетание стола и лестницы. Нет ничего более аппетитного, чем топот ног возле вашего обеда". Возможно, такой же шутник и приобретет этот дом.