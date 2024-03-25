=Площа будинку становить всього 44 квадратних метри, тому власникам довелося творчо підійти до способів економії місця. Свій креатив вони вирішили проявити на кухні.

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Сходи на другий поверх встановлені на столі

Річ у тім, що новим власникам доведеться вставати на кухонний стіл, щоб піднятися нагору. Сходи, які ведуть туди, "проходять" крізь поверхню. Збоку господарі встановили поручень, який допомагатиме підійматися безпечно.

Кухня-вітальня відкритого планування / Фото Jam Press

На першому поверсі розташована вітальня відкритого планування, обідня зона та кухня. А "креативні сходи" ведуть до великої спальні з двомісним ліжком і ванною кімнатою з душовою кабіною та окремою ванною.

В оголошенні його описують так: "Цей валлійський кам'яний котедж із середньою терасою розташований у тихому житловому місці за декілька хвилин ходьби від центру села. Відремонтований за дуже високим стандартом, є сучасна кухня".



Сходи "проходять" крізь стіл / Фото Jam Press

Про дивні сходи автор оголошення написав жартуючи так: "Це поєднання столу та сходів. Немає нічого більш апетитного, ніж тупотіння ногами біля вашого обіду". Можливо, такий же жартівник і придбає цей будинок.