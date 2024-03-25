Очаровательный коттедж в британской деревне продают по очень доступной цене: есть ли здесь подвох

В деревне с невероятной природой, расположенной в Уэльсе, продают волшебный коттедж всего за 165 тысяч фунтов. Но есть вероятность, что потенциальных покупателей может отпугнуть одна странная деталь.

Площадь дома составляет всего 44 квадратных метра, поэтому владельцам пришлось творчески подойти к способам экономии места. Свой креатив они решили проявить на кухне.

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Лестница на второй этаж установлена на столе

Дело в том, что новым владельцам придется вставать на кухонный стол, чтобы подняться наверх. Лестница, которая ведет туда, "проходит" сквозь поверхность. Сбоку хозяева установили поручень, который будет помогать подниматься безопасно.

Кухня-гостиная открытой планировки / Фото Jam Press

На первом этаже расположена гостиная открытой планировки, обеденная зона и кухня. А "креативная лестница" ведет к большой спальне с двухместной кроватью и ванной комнатой с душевой кабиной и отдельной ванной.

В объявлении его описывают так: "Этот валлийский каменный коттедж со средней террасой расположен в тихом жилом месте в нескольких минутах ходьбы от центра деревни. Отремонтирован по очень высоким стандартам, есть современная кухня".



Лестница "проходит" сквозь стол / Фото Jam Press

О странной лестнице автор объявления написал шутя так: "Это сочетание стола и лестницы. Нет ничего более аппетитного, чем топот ног возле вашего обеда". Возможно, такой же шутник и приобретет этот дом.